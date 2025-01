Lidentita.it - I salari dei manager sono 110 volte quelli dei lavoratori

Leggi su Lidentita.it

La legge aurea dei, sì madei. Che, anche quest’anno,risultati di gran lunga superiori adi operai e impiegati. Cosa che, di per sé, non sarebbe uno scandalo se non ci fosse una sproporzione tanto grave tra le buste paga deie quelle dei Ceo. Uno studio della . Idei110deiL'Identità.