I precedenti Contro i liguri quattro successi su altrettanti match

È molto positivo il bilancio della Spalil Sestri Levante, basti pensare che inconfronti diretti (prima della stagione 2023-24 non si erano mai incrociate) i biancazzurri hanno conquistato altrettante vittorie. Tre in campionato e una in Coppa Italia. La scorsa stagione allo stadio Mazza nella gara di campionato finì 1-0 per la squadra di Colucci, al termine di unpiuttosto equilibrato e tutt’altro che spettacolare. Una Spal più in crisi che mai pescò il jolly a metà secondo tempo grazie a un calcio di punizione magistrale di Bertini. Nella partita di ritorno invece la squadra di Di Carlo calò il tris con doppietta di Petrovic e gol di Maistro (2-3), imitata da quella di Dossena che nell’indi andata del campionato in corso ha sbancato Sestri Levante con reti di Antenucci, Radrezza e Rao (1-3).