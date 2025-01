Ilfattoquotidiano.it - I 56 neonati morti nell’ospedale di Leeds in 5 anni: “Decessi evitabili” | Inchiesta della Bbc

Cinquantaseie due mamme sono deceduti in 5in un ospedale pubblico diper errori e negligenze. Un nuovo caso di malasanità allarma il Regno Unito dopo un’giornalisticaBbc. Sotto accusa sono finiti due reparti di maternità all’interno deiTeaching Hospitals (Lth), grossa azienda ospedalieracittà inglese, in cui nonostante i giudizi positivi da parte dell’autorità di controllo sanitario ci sono stati decine di casi dideceduti per errori e negligenza, secondo quanto rivelato da alcuni ex membri dello staff.Fra loro Lisa Elliott, che ha lavorato nei due reparti nel 2023, secondo cui il livello di cure era “spaventoso”, tale da causare “disastri”. Le famiglie coinvolte nei casi di malasanità hanno chiesto una revisione indipendente all’interno dell’azienda ospedaliera, per garantire che i problemi vengano identificati, ma anche un’ampia indagine pubblica per migliorare gli standard di curamaternità in tutta l’Inghilterra, dove i livelli di mortalità deisono allarmanti.