Today.it - Hellas Verona-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Leggi su Today.it

Domenica 19 gennaio alle ore 18:00 lascenderà in campo al Bentegodi contro l’per la ventunesima giornata di Serie A. I biancocelesti, travolti dal caos legato al falconiere Juan Bernabè licenziato e il calciomercato, al momento quarti in classifica e in piena lotta per un.