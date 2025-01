Iltempo.it - Hanno un nome i due neonati di Traversetolo. La registrazione all'anagrafe

Angelo Federico e Domenico Matteo.unadesso i duetrovati sepolti nel giardino dell'abitazione di Vignale didi Chiara Petrolini, la 21enne che li ha partoriti di nascosto ed è accusata dalla Procura di Parma, che ha chiesto per lei il carcere, di averli uccisi subito dopo la nascita e occultato il loro cadavere. Samuel, il padre dei due fratellini ed ex fidanzato della giovane, che ha sempre sostenuto di non sapere neanche che fossero venuti al mondo, si è presentato in municipio aper registrare i nomi di battesimo dei suoi due figli. Il giovane, che ha dato il suo cogai due bambini, ha dovuto quindi firmare contemporaneamente sia l'atto di nascita che quello di morte dei piccoli. Domenico Matteo è ilscelto per il più grande dei due fratellini, nato a maggio del 2023 e ritrovato per ultimo.