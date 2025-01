Cataniatoday.it - Guia Jelo è la madre di Evita in "Eva Perón", il debutto il 24 gennaio al Piccolo Teatro della Città

“Sì, sono una drag queen. Come gli uomini, ma non sono maschile”.si prepara a debuttare dal 24, aldi Catania, con lo spettacolo ‘Eva Peròn’, in un ruolo esuberante, appariscente, grottesco, in simbiosi e in bizzarra e spregiudicata combutta con la.