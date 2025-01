Iltempo.it - Gualtieri ricorda David Sassoli: "Un amico, un grande europeo che ha lasciato una traccia profonda"

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2025 "è stato un, persona straordinara. Unche hauna, con la sua visione di un'Europa più forte che possa affrontare i problemi globali, ma anche più vicina ai cittadini e quindi più democratica. E' stato protagonista della tumultuosa stagione della pandemia. Il mio ricordo non è solo quello di un, ma anche quello di chi sente la mancanza di una personalità come la sua" così il sindaco di Roma Roberto, a margine dell'evento in ricordo ditenutosi presso la sede della rappresentanza italiana del Parlamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev