Ravennatoday.it - Grave frontale fra due auto: tre persone finiscono in ospedale

Leggi su Ravennatoday.it

Un violento incidentefra dueè avvenuto questa mattina. Tutto sarebbe accaduto poco dopo le 7.30 di venerdì sulla via Brisighellese, poco dopo Errano, in località San Ruffillo. Sulle cause dello scontro sono in corso i rilievi della Polizia Locale della Romagna Faentina. Stando.