Anconatoday.it - Giornata della Memoria: domenica 26 gennaio aperta la Sinagoga

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - In occasione delle iniziativeil Comune, in collaborazione con la Comunità ebraica, ha organizzato un itinerario alla scoperta dell'Ancona ebraica con la visita alladi via Astagno. Le visite guidate, con partenza da piazza Roma alle 15 e alle 15,30.