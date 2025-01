Lapresse.it - Germania: Tajani, mi auguro che nessun italiano voti per AfD

Francoforte (), 17 gen. (LaPresse) – “MicheAlternative fuer Deutschland (AfD), anche perché non hanno simpatia per l’Italia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine del summit del Partito Popolare Europeo (Ppe) a Berlino. “Non credo che AfD abbia la possibilità di governare la. Miche questo non accada. Come popolare, sostengo i partiti che fanno parte della mia famiglia politica. Io non ho nulla a che vedere con l’AfD. La mia visione della società è completamente opposta a quella dell’AfD. Sono distante anni luce, l’ho detto e l’ho ribadito”, ha affermato ancora, sottolineando che “per quanto mi riguarda non è previsto alcun dialogo con l’AfD né con le forze di estrema destra. Con i partiti estremisti innon si può lavorare”.