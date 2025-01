Lanotiziagiornale.it - Gaza, l’infanzia rubata: 15 bambini mutilati al giorno dal silenzio del mondo

Cinquecentoferiti ogni mese, quindici ogni. Non sono numeri casuali, ma il risultato terribile che l’uso di armi esplosive ha lasciato sulla popolazione più vulnerabile dinel 2024. Save the Children, organizzazione umanitaria attiva da decenni nei territori palestinesi occupati, traccia un quadro spietato: almeno 5.230 minori con disabilità permanenti in soli undici mesi, un numero che potrebbe essere sottostimato. Non si contano i danni psicologici, invisibili e pervasivi, che rendonoun ricordo lontano per migliaia di.La guerra contro il sistema sanitario: ospedali in ginocchio e vite condannateA rendere la situazione ancor più drammatica è il collasso del sistema sanitario. Gli ospedali, spesso bersaglio diretto degli attacchi, faticano a fornire cure di base, figuriamoci trattamenti riabilitativi complessi.