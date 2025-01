Iltempo.it - Gatto positivo all'aviaria, il caso di Bologna e i rischi del passaggio all'uomo

dididal pollame a un, c'è da preoccuparsi? A Valsamoggia, nel Bolognese, è stato riscontrato undi influenzain un. L'animale viveva a stretto contatto con il pollame di un piccolo allevamento familiare in cui era già stata individuata l'infezioneche aveva comportato, come previsto dalla normativa, la soppressione di tutto il pollame presente. La positività nell'animale è stata diagnosticata dalla sede di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e confermata dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza. «Nessuna novità e nessun allarme- dice Pierluigi Viale, professore di Malattie Infettive del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli studi die direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico Sant'Orsola-.