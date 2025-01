Padovaoggi.it - Frontale a Murelle, un uomo di 59 anni perde la vita

A Villanova di Camposampiero stasera 17 gennaio dopo le 21 si registra il secondo incidente stradale in provincia di Padova. Dopo quanto accaduto domenica a Brugine con la morte di Ombretta Sorgato investita da un furgone mentre transitava in bicicletta, stasera in via Cavin Caselle asi.