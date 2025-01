Frank Marotte nuovo Direttore Marketing, Vendite e Operazioni di Dacia

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° febbraio 2025,è nominatodel brand. Entrerà a far parte del Comitato di Direzione, riportando a Denis Le Vot, CEO di. Laureatosi presso l’Ecole Centrale Paris,ha acquisito più di 30 anni di esperienza nel settore automotive. Dopo aver cominciato la carriera in Peugeot nel 1993, ha occupato diverse posizioni di direzione in Francia e all’estero. Nel 2008, è stato nominato responsabile della pianificazione prodotti di PSA Peugeot Citroèn, supervisionando lo sviluppo di vari segmenti. Nel 2013,è entrato a far parte di Toyota Motor in veste diPianificazione Prodotti per l’Europa, la Russia e il Medio Oriente. Ha assunto l’incarico di supervisionare il portafoglio prodotti di Toyota in Europa ed è stato membro del Comitato Esecutivo di Toyota Motor Europe.