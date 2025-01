Anteprima24.it - FOTO/ Scavi a Pompei, emerge un grande complesso termale

Tempo di lettura: 4 minutiUnall’interno di una domus privata, annesso ad un salone per banchetti,nel cantiere di scavo in corso nell’insula 10 della Regio IX di. Ilrientra tra i più grandi e articolati settori termali privati finora noti nelle domusane in luce. Pochi altri esempi di queste dimensioni sono presenti a, tra questi le terme dei Praedia di Giulia Felice, quelle della Casa del Labirinto e della Villa di Diomede. La diretta connessione degli spazi termali allasala conviviale (il cosiddetto salone nero, già emerso e reso noto qualche mese fa), lascia intuire quanto la casa romana si prestava ad essere un vero e proprio palcoscenico per le celebrazioni di sontuosi banchetti, che nella società di allora avevano una funzione non limitata a ciò che oggi definiremmo “privata” in senso stretto.