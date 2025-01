Quotidiano.net - Forze russe all'offensiva nella regione di Kursk: liberati 800 km quadrati

Leggi su Quotidiano.net

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che lesono all'"in tutte le direzioni" per respingere le truppe d'invasione ucrainedie che hanno finora liberato 800 chilometri, pari a oltre il 60% del territorio occupato. "Il nemico subisce perdite significative e si ritira dai territori occupati, nonostante il trasferimento ad essi di riserve aggiuntive", si legge in un bollettino del dicastero, in cui si aggiunge che nelle prime due settimane di gennaio sono statiquattro villaggi: Aleksandriya, Leonidovo, Russkoye Porechnoye e Kruglenkoye. Sempre secondo il ministero della Difesa russo, gli ucraini hanno perso 5.600 soldati nei combattimentidia partire dall'inizio dell'anno, ciò che porta il totale delle perdite a oltre 52.