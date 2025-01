Lanazione.it - Firenze, emergenza freddo: distribuzione di coperte per le persone senza fissa dimora

Leggi su Lanazione.it

, 17 gennaio 2025 – E’ arrivato l’inverno, le temperature si sono notevolmente abbassate e ilsi è fatto pungente. Torna la preoccupazione per chi non ha una casa o un rifugio e passano le giornate, e le nottate, al gelo in strada. Anche quest’anno i volontari di Sheep Italia hanno realizzato ben 1284, in Italia e all’estero, e le hanno inviate alla Croce Rossa Italiana, con cui collaborano dal 2023, per consegnarle a chi ne ha bisogno. Si tratta dicolorate e vivaci che ricreano la sensazione di un abbraccio, riscaldano per dare conforto, sostegno diretto, e anche speranza. L'ultimadel progetto di collaborazione avverrà sabato 18 gennaio a Bagno a Ripoli. Lerealizzate dai volontari sono molto di più di semplici fili intrecciati e tessuti.