Fanpage.it - Filippo Timi difende il Mussolini di Luca Marinelli: “Un attore non può essere giudicato per la sua sensibilità”

Leggi su Fanpage.it

L', che interpretòin "Vincere" di Bellocchio nel 2009, commenta a Fanpage.it le recenti polemiche sulla serie Sky eil collega: "è forse il più bravoitaliano in questo momento". E sul fascismo: "Non ci si può far la pace con quell'epoca".