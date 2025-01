Iltempo.it - Fiamme nei cieli per la distruzione della capsula della navicella Starship | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

I detritisono stati ripresi da un gruppo di persone in visita alle isole Turks e Caicos. Nelle immagini i rottami dopo che SpaceX ha lanciato il suo razzo nel suo ultimo volo di prova giovedì. L'azienda di Elon Musk ha dichiarato chesi è rotta: i sei motorisembrano essersi spenti uno ad uno durante l'ascesa e il contatto è stato perso dopo soli 8 minuti e mezzo di volo, con la. Il veicolo spaziale - un modello nuovo e aggiornato al suo debutto - avrebbe dovuto attraversare il Golfo del Messico dal Texas per compiere un giro intorno al mondo simile ai precedenti voli di prova. Il razzo, lungo 123 metri, era partito nel tardo pomeriggio da Boca Chica Beach, vicino al confine con il Messico. L'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) americana ha dichiarato di aver dovuto bloccare o deviare alcuni voli per via di detriti legati alla missione di SpaceX.