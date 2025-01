Feedpress.me - Fiamme all'interno di una palazzina a Livorno, quattro feriti: uno è grave

Leggi su Feedpress.me

persone sono finite all’ospedale e una è in gravi condizioni in seguito a un incendio scoppiato questa mattina in un palazzo in via don David Albertario, nel quartiere di Corea a. Le, divampate per cause ancora in corso di accertamento, sono partite da uno degli appartamenti situati al primo piano del condominio. Sono immediatamente scattati i soccorsi e, visto il numero.