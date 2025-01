Secoloditalia.it - FdI primo partito anche sui social: boom di interazioni e follower in crescita. Al Pd serve il binocolo

FdI si conferma, insui. I suoi profili ufficiali, oltre a essere quelli che aumentano maggiormente il numero dei, staccano nettamente i “competitor” per numero di: su Facebook fa un risultato più che doppio rispetto al secondo, il M5s; su Instagram, poi, FdI ottiene quasi cinque volte ledel secondo, che qui è il Pd. In numeri assoluti si parla di 1.300.000a fronte delle 270mila dei dem.FdIsuiAl terzo posto persu Instagram si trova la Lega con 220mila. L’analisi è fornita dal rapporto sulle performance digitali dell’ultimo mese realizzato in esclusiva per l’agenzia di stampa Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di web elistening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.