Laprimapagina.it - Fattoretto Agency confermata Leader della Crescita 2025 da Il Sole 24 Ore

, specializzata in strategie SEO per l’eCommerce, è stata riconosciuta comedal quotidiano economico Il24 Ore, in collaborazione con Statista. Questo riconoscimento evidenzia la notevoledi fatturato dell’agenzia nel triennio 2020-2023.L’agenzia applica internamente le stesse metodologie SEO proposte ai clienti, migliorando sia la visibilità che il fatturato. Questo approccio ha portatoa distinguersi anche a livello internazionale, con l’inclusione nella classifica FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2024 del Financial Times, posizionandosi al 725° posto tra le aziende europee a più rapida. Questi riconoscimenti sottolineano l’impegno costante dinel fornire risultati concreti nel settore eCommerce, consolidando la sua posizione di eccellenza sia in Italia che in Europa.