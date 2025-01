Lanazione.it - Fascicolo sanitario elettronico. Esperti a confronto

Successo per il convegno ’Fse2.0 – Il nuovo’, promosso dall’assessore comunale alla Sanità, Giuseppe Giiordano, nell’Aula Magna del Rettorato. L’evento ha visto la partecipazione dei massimiregionali e nazionali nel campo della sanità digitale ed è stato un’importante occasione per riflettere sullo stato attuale del(Fse), sulle prospettive di sviluppo di questo strumento strategico per migliorare la vita di pazienti e operatori sanitari e su come possa essere utilizzato per migliorare la gestione delle informazioni sanitarie.