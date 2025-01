Falso in bilancio Santanchè a processo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.12 La ministra del Turismo, con altre persone, è stata rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali, in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e le cui cariche ha lasciato a fine 2021. Sono in tutto 17 le persone per le quali il Pm ha chiesto il giudizio, ora disposto dalla Gup milanese Magelli.Tra loro l'attuale compagno di, Dimitri Kunz,e l'ex Giovanni Canio Mazzaro. Prima udienza il 20 marzo.