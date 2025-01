Lanazione.it - Estorsioni, sequestro beni a imprenditore forestale ad Arezzo

, 17 gennaio 2025 – Sequestri dida parte della GdF a uncalabrese, residente a, già condannato con sentenza definitiva dal tribunale di Catanzaro per estorsione 'aggravatà dall'agevolazione e dal metodo mafioso. Sequestrati per un valore complessivo di circa 220.000 euro, un immobile, tre terreni in Calabria, due autoveicoli, crediti commerciali vantati dal medesimo quale titolare d'impresa e disponibilità finanziarie. Il provvedimento cautelare emesso dall'Autorità Giudiziaria è finalizzato alla eventuale 'confiscà. Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto dipreventivo di, emesso dal gip diperché il soggetto avrebbe omesso di comunicare nel tempo le variazioni del proprio patrimonio. Questo è un obbligo previsto dalle norme antimafia che serve a monitorare, su un arco di tempo decennale, gli investimenti di coloro che sono stati sottoposti, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione o, come in questo caso, ad una condanna per uno dei delitti commessi al fine di agevolare le attività mafiose.