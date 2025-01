Ilgiorno.it - Educazione. Buoni esempi per crescere

Leggi su Ilgiorno.it

Nappo* L’scolastica non si circoscrive solo nel distribuire conoscenze accademiche, ma abbraccia anche la formazione del carattere, dei valori e delle buone maniere. In questo contesto l’atteggiamento degli adulti, sia insegnanti che genitori, gioca un ruolo indispensabile nel comporre il modello di comportamento. In primo luogo gli adolescenti tendono a emulare il comportamento degli adulti, considerandoli come modelli da seguire. Se vedono docenti che non rispettano le regole, che parlano in modo irrispettoso o che ostentano indifferenza verso le esigenze degli studenti è possibile che essi stessi sviluppino una visione contorta di cosa sia il rispetto e la responsabilità. La scuola non dovrebbe essere solo un luogo di apprendimento teorico, ma anche un ambiente dove i giovani imparano competenze sociali, etiche e civiche e questi valori vengono tramandati principalmente attraverso l’o.