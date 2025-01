Sport.quotidiano.net - Eccellenza, fra campo e mercato. Il Viareggio avrà tre anticipi. I due derby versiliesi di sabato

Nel campionato diToscana (girone A) ilnelle prossime settimanediversial: tre in tutto. La prossima settimana, per la 20ª giornata, intanto ci sarà ilCamaiore-anticipato a(25 gennaio). Poi quando comincerà il Carnevale diecco che arriveranno glialper evitare la concomitanza coi corsi mascherati domenicali. Le zebre di Amoroso anticiperanno al(alle ore 17) le sfide casalinghe sia contro il Real Forte Querceta nella 23ª giornata (si giocherà il 15 febbraio e non il 16) sia contro il Ponte Buggianese nella 25ª giornata (insi andrà il 1° di marzo anziché il 2). Intanto, a causa della carenza di arbitri e assistenti di linea, ecco che come ormai prassi già da qualche stagione diverse partite vengono calendarizzate alper sfruttare i componenti delle terne due giorni di fila.