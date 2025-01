Palermotoday.it - E' ufficiale, Loredana Fierotti entra nel Cda Reset: è la nuova vicepresidente

Leggi su Palermotoday.it

Via libera dall'assemblea dei soci diall'ingresso in Cda di: l'imprenditrice, nominata in quota Dc, sarà la nuoveprende il posto di Paola D'Arpa, che si è dimessa dopo la nomina del marito, Totò Lentini, alla guida di Palermo Energia, società.