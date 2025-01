Gravidanzaonline.it - “È normale avere il ciclo mestruale irregolare dopo il parto?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno dottore, horito 9 mesi fa. Non ho allattato quindicirca 40 giorni è arrivato il capo. Adesso le mie mestruazioni arrivano sempre in anticipo di circa 1 settimana. Prima della gravidanza invece erano quasi sempre in ritardo. Èche sia così? Grazie anticipatamente per la risposta.L'articolo “Èilil?” proviene da GravidanzaOnLine.