Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Svitolina: orario Australian Open 18 gennaio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Domani, sabato 18, assisteremo al confronto tra Jasmineed Elina, valido per il terzo turno degli2025. Sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne, la toscana (n.4 del mondo) se la vedrà contro l’ucraina (n.28 del seeding). Non sarà un incontro semplice per la ragazza allenata da Renzo Furlan.è una giocatrice di una grande esperienza e capace in passato di fare bene come costanza di rendimento nei vari Slam. L’azzurra dovrà mettere in atto il suo tennis al 100%, puntando soprattutto a fare la differenza dal lato del dritto. L’obiettivo di Jasmine è quello di replicare l’accesso agli ottavi di finale, come fatto nel 2024.Le due non si sono mai incontrate e questo aspetto andrà considerato in avvicinamento al match.dovrà sfruttare le sue miglior qualità negli spostamenti laterali per costringere l’avversaria a correre e quindi a venir meno dal punto di vista atletico.