Fanpage.it - “Donare il sangue del cordone ombelicale è un gesto altruista che può aiutare bimbi malati o nati prematuri”

Leggi su Fanpage.it

Donare ilcontenuto nelè una pratica di cui non tutte le donne sono al corrente ma utile per salvare delle vite e trasformare il parto in un dono per l'umanità.