Doccia gelata per TikTok | niente ribaltone dalla Corte Suprema degli Usa

LaStati Uniti ha confermato una legge che richiede alla società madre cinese didi disinvestire dall'app, preparando il terreno per un divieto che entrerà in vigore domenica. I giudici hanno infatti confermato all'unanimità la legge federale che vietaa partire da domenica, a meno che non venga vendutasua società madre con sede in Cina. La vendita non sembra imminente e, sebbene gli esperti abbiano affermato che l'app non scomparirà dai telefoniattuali utenti una volta che la legge entrerà in vigore il 19 gennaio, i nuovi utenti non potranno scaricarla e gli aggiornamenti non saranno disponibili. Il Dipartimento di Giustizia ha assicurato che questo renderà l'applicazione inutilizzabile. Laritiene checostituisca un rischio per la sicurezza nazionale visti i suoi legami con il governo della Cina.