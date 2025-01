Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Genoa 1-0: la sblocca Dovbyk LIVE

Si apre la ventunesima giornata del campionato diA con l’anticipo del venerdì tra lae ilDopo i recuperi della diciannovesima giornata, spostati a causa degli impegni per la Supercoppa Italiana, prende il via la ventunesima giornata del campionato diA con la sfida tra lae il.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina di Claudio Ranieri, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio, raggiunto all’ultimo minuto di recupero grazie al rigore realizzato da Artem, in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Quarto risultato utile consecutivo per la squadra giallorossa, decima in classifica a quota 24 punti. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Patrick Vieira sono reduci dall’importante vittoria casalinga ottenuta contro unaconcorrente per la salvezza come il Parma di Fabio Pecchia: decisiva la rete di Morten Frendrup, quarto risultato utile nelle ultime cinque partite.