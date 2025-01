Lapresse.it - Ddl Sicurezza, oggi mobilitazione ‘100mila luci contro il buio del regime’

il Ddl, chiamata “100milaildel regime”. La rete noddlha programmato per venerdì 17 gennaio una giornata diin tutto il Paese per opporsi al cosiddetto Ddl.Una delegazione del M5S composta dagli europarlamentari Carolina Morace e Dario Tamburrano e da numerosi esponenti dei gruppi territoriali di Roma ed eletti al Campidoglio e nei municipi della Capitale sarà presente a Roma in piazza Sant’Andrea della Valle allaildelil Ddl. “Il M5S è in prima linea in Parlamento e nelle piazze per contrastare e denunciare le misure liberticide e antidemocratiche del provvedimento voluto dal governo Meloni che non introduce nulla per la verache chiedono i cittadini italiani e che, invece, reprime la libertà di manifestare il dissenso politico e sociale”, si legge in una nota.