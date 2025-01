Europa.today.it - David Lynch, il dolore di Isabella Rossellini: "L'ho amato tanto"

Leggi su Europa.today.it

La morte diha suscitato un coro di cordoglio in tutto il mondo a cui si è unita ancheche al regista americano, scomparso il 15 gennaio a 78 anni, è stata legata sentimentalmente per quasi cinque anni. "L'ho. Grazie per tutti i messaggi che mi state.