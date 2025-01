Sport.quotidiano.net - Dal campo. Dubbi sulla trequarti. In tre per una maglia

Penultimo allenamento questa mattina, alle 11 al Sussidiario, per l’Empoli in vista del prossimo match di campionato: quello di domenica sera alle 21.30 al Giuseppe Meazza di Milano contro l’Inter. Intanto ieri la squadra ha continuato ad allenarsi con buona intensità. Tutti in gruppo ad eccezione degli infortunati di lungo corso come Sazonov, Haas, Pellegri (che nel frattempo è divenuto papà della primogenita Bianca), Brancolini e Solbakken (il norvegese continua il proprio programma di recupero dopo l’operazione per la lussazione della spalla), oltre all’ultimo ‘inquilino’ dell’infermeria Anjorin. Facile intuire quindi come le scelte di formazione per dopodomani siano abbastanza obbligate. Due sostanzialmente i: il primo riguarda Vasquez, il secondo riguarda chi giocheràal fianco di Colombo.