Dakar 2025, Michael Docherty vince l’ultima tappa tra le moto, Sanders in trionfo

Va adellaper quanto riguarda le: una giornata che è simile a una passerella per quanto riguarda i big e non aveva granché da dire per la classifica generale, ma che sulle dune e la sabbia di Shubaytah (61 km di speciale) ha vistore il sudafricano con il crono di 54’11”: lui concluderà quattordicesimo nella generale.Seconda posizione in questaper il francese Adrien Van Beveren che arriva a un distacco di appena tre secondi nei confronti di Doherty, mentre a concludere il podio della brevissima frazione andata in scena c’è l’austriaco Tobias Ebster a un distacco di 44 secondi dalla testa.Come detto non c’era niente da decidere per la classifica generale, con l’australiano Danielgià sicurissimo del successo: oggi il rider KTM è giunto in sesta posizione senza forzare particolarmente, ma il suo tra leè stato un dominio dall’inizio alla fine di questa Maratona nel Deserto: un vantaggio di 8’50” nei confronti di Tosha Shareina, lo spagnolo della Honda anch’egli estremamente costante.