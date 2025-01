Lapresse.it - Cuba: vittima italiana è coordinatrice di Avventure nel mondo

Roma, 17 gen. (LaPresse) – Ladell’incidente stradale a, che ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani vicino alla cittadina di Aguada de Pasajeros, è Patrizia Crisolini Malatesta, romana, 67 anni,del viaggio per il tour operatornel. “Era molto nota, attiva e benvoluta, collaborava con noi da 20 anni”, sottolineano a LaPresse danel, spiegando che l’altro morto è il driverno, mentre due italiani sono stati operati e sono fuori pericolo. “Abbiamo attivato tutti i contatti immediatamente, siamo in contatto con l’ambasciata, non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, sappiamo che il bus è entrato in collisione con un camion, si è scontrato con una ringhiera ed è uscito fuori strada sull’autostrada vicino alla cittadina di Aguada de Pasajeros”, spiegano danel