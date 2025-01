Anconatoday.it - Crisi Moncaro, accolto il ricorso in Appello: c’è ancora futuro

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Fallimentolontano per la. Salvo ricorsi in Cassazione la liquidazione giudiziale per ora segna uno stop. La Corte didi Ancona ha infattiilproposto dal commissario ministeriale Giampaolo Cocconi contro la sentenza del Tribunale di Ancona che.