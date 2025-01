Bolognatoday.it - "Costretta a spogliarmi da un'agente ma per la Procura non è reato": attivista si oppone all'archiviazione | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

“L’mi ha ordinato di andare in bagno etogliendomi anche mutande e reggiseno. Rimanere tutta nuda. Mi ha poi chiesto di darle le spalle ed effettuare un piegamento”. Quello che per Valentina Corona di Extinction Rebellion è stato un “trattamento umiliante e degradante”, per la.