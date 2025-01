Quotidiano.net - Cosa fa una guida di Avventure nel Mondo e la differenza con una guida professionista

Roma, 17 gennaio 2025 – Le guide dinel, note anche come coordinatori, non sono dipendenti retribuiti, ma partecipanti che organizzano e gestiscono i viaggi. E' infatti un viaggiatore e il suo ruolo è quello di tenere insieme il gruppo, far seguire le tappe, risolvere le questioni logistiche. Per questo non guadagna molto, ma può godersi i viaggi e le esperienze in giro per il. Alcune agenzie di viaggio offrono la possibilità di viaggiare gratuitamente, senza alcun guadagno. Altre forniscono un rimborso spese in base al numero di partecipanti o ai giorni di viaggio, che può variare da 15 a 100 euro per partecipante. In alcuni casi, viene offerto un rimborso spese giornaliero fisso di circa 40 euro. Di massima per ogni viaggio ladi realtà qualinelpuò guadagnare da 150 a 800 euro.