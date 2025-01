Torinotoday.it - Coppia sorprende ladri d’auto che poi fuggono in strada, ma i poliziotti li bloccano: arrestati a Torino

Leggi su Torinotoday.it

È sera quando unalancia l’allarme per avere sorpreso due topiin azione fra via Cherubini e via Monte Rosa a. Qui arriva il personale delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del Commissariato San Donato che individua due sagome che tentano di.