Conte punge | Juve e Milan attardate? E’ difficile vincere i campionati o entrare in zona Champions se…

di RedazionentusNews24, allenatore del Napoli, ha parlato così die della corsa Scudetto: le sue dichiarazioni in conferenza stampaSquadre accreditate per lo Scudetto comesonoe Antonione ha voluto parlare durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le parole del tecnico del Napoli:PAROLE – «E’inse non produci qualcosa di bello e produttivo, poi ci sono situazioni più pompate ed altre meno a livello mediatico per vari motivi. Quando tu produci così tanti punti, non penso sia fortuna o un caso oppure perché altre stanno facendo meno.Noi stiamo crescendo, non è stato semplice, ci siamo adattati a tante situazioni, pure a tempistiche con arrivi all’ultimo momento, impostando la squadra diversamente all’inizio, ma la loro disponibilità mi ha permesso di trovare l’assetto giusto ma col background nostro quello che già avevamo fatto e torna sempre utile»Leggi suntusnews24.