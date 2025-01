Udinetoday.it - Concorso per entrare in Camera di Commercio come apprendista

Leggi su Udinetoday.it

LadiPordenone-Udine ha indetto un nuovopubblico per titoli ed esami per contratto dito di 36 mesi, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato alla fine del periodo. Ilè per l’assunzione di una persona che abbia compiuto 18 anni ma.