Conceicao "Con la Juve voglio un Milan solido e aggressivo"

CARNAGO (ITALPRESS) – “C’è equilibrio perchè si affrontano due squadre forti, con giocatori molto interessanti”. Così il tecnico del, Sergio Conceiçao, in conferenza stampa alla vigilia del match di domani in casa dellantus. “Ogni partita è diversa dall’altra, domani affrontiamo unache è reduce dalla buona partita disputata contro l’Atalanta, noi stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi cose e nelle quali dobbiamo migliorare, ma abbiamo poco tempo perchè abbiamo partite importanti, da qui a inizio febbraio giochiamo partite decisive di Champions, gare di campionato importanti per risalire la classifica, c’è anche la Coppa Italia, dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per cercare di centrare i nostri obiettivi”, ha aggiunto il tecnico portoghese che qualcosa sulla formazione la concede anche.