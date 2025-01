Quicomo.it - Con il bonus elettrodomestici un incentivo verde per i consumatori

Leggi su Quicomo.it

Buone notizie per i, ed anche per la transizione green, dalla Legge di Bilancio 2025. Come annunciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato istituito il. Si tratta di undedicato all’acquisto di grandidi elevata.