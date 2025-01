Ilgiorno.it - Comune in bici. Caccia ai fondi per migliorare la sostenibilità

La città si candida capofila al bando del ministero dello Sport “in“. Il piano d’interventi ed attività - che coinvolge Arci Scuotivento, Cooperativa sociale Meta, Asd Emissioni Zero Monza, Fiab Monza ine Pedale Monzese Asd - ha durata biennale e un valore di 136mila euro, di cui 113mila da coprire attraverso il bando e i restanti 23.800 cofinanziati dall’amministrazione comunale assieme al partenariato. Al centro c’è il rafforzamento della rete ciclabile urbana, con interventi in aree sensibili del quartiere Regina Pacis-San Donato e del comparto produttivo est. Tra questi, si prevede la riqualificazione del tratto ciclopedonale di via Foscolo. Lo scopo ancora più ampio è quello di ricucire progressivamente il tessuto ciclabile cittadino, integrando percorsi urbani ed extraurbani verso località limitrofe come Concorezzo, e creando connessioni interne con i poli culturali e storici della città, tra cui l’Urban Center, l’ex carcere giudiziario, e il Parco di Monza.