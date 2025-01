Ilgiorno.it - Como, droga consegnata a domicilio: in manette spacciatore

, 17 gennaio 2025 – Stava vendendo alcune dosi di Mpvd a un cliente,a casa. L’uomo, 44 anni di, già arrestato di recente per un fatto identico, è stato sorpreso e arrestato dalla Squadra Volante diieri mattina. Con lui c’erano un brasiliano di 34 anni e un comasco di 64 anni, con il quale l’arrestato stava preparando lasul tavolo del soggiorno. Tutti e tre i soggetti erano già noti alla polizia. Inoltre l’arrestato nei giorni scorsi era già stato destinatario di un controllo, assieme ai vigili del fuoco, per accertare lo stato di salute dei suoi due cani, lasciati incustoditi fin quasi a morire di fame in un appartamento trovato in stato di degrado totale. Animali che sono stati portati in canile. Durante l’ispezione della polizia di quel giorno, era stato t rovato su un mobile di casa, un involucro con circa due etti dello stesso stupefacente, e l’uomo indagato per detenzione ai fini dello spaccio.