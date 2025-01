Fanpage.it - Come sta il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: “Dobbiamo convivere con una normalità diversa”

Con alcune storie pubblicate su Instagram,ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute delTancredi, avuto con il marito: "Sta meglio, ma dobbiamo imparare acon unache sarà un po’ diversa". Il bambino, 10 anni, era stato ricoverato in ospedale per circa una settimana. I genitori hanno preferito non spiegare cosa gli sia successo.