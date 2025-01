Fanpage.it - Come la body positivity sta cambiando la depilazione: cos’è il full bush bikini

Leggi su Fanpage.it

Lapositivy ci farà dire addio alla ceretta? Probabilmente in parte l'ha già fatto, ma,dimostra l'ultimo trend diffusosi su TikTok, alcune giovani donne si stanno ribellando all'idea di dover depilare la zonasolo per via di canoni estetici socialmente imposti.